جلسة تناقش «معجم الأدوات في التراث الإماراتي»

كلباء: بكر المحاسنة

نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، جلسة أدبية بعنوان «معجم الأدوات في التراث الإماراتي»، في مقر المجلس الأدبي بمدينة كلباء قدمها الباحث علي أحمد المغني، وأدارتها الإعلامية عائشة الزعابي.

حضر الجلسة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، ومحمد صالح السويجي، مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، وراشد سعيد بن فريش الكندي، مدير نطاق في قطاع العمليات المدرسية، وعدد من المهتمين بمجال التراث والتاريخ.

تناولت الجلسة موضوعات ومحتويات كتاب «معجم الأدوات في التراث الإماراتي»، الذي ألفه علي المغني بالمشاركة مع د. حمد بن صراي، وما يمثله من أهمية باعتباره مرجعاً يوثق عناصر التراث المحلي ومفرداته، ومحافظاً على الهوية الإماراتية، ومصدراً مهماً للمعلومات والشروحات المتعلقة بالأدوات التي كانت تستخدم قديماً في تلبية الاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى احتوائه على ملحق للصور. كما تناولت الجلسة الحديث عن مصادر الكتاب ومراجعه، بالاعتماد في الحصول على المعلومات وجمعها من مجموعة كبيرة من الكتب التراثية والصحف والمجلات، والمقابلات الشخصية لكبار السن من الرواة.

وأكد محمد صالح السويجي أن الجلسة أسهمت في التعرف على عناصر ومفردات التراث الإماراتي، كما عرفت الحضور على المعدات التي كانت تستخدم قديماً في التنقل والبناء والزراعة ومختلف الأدوات التي تلبي الاحتياجات المعيشية التي وردت في الكتاب. وأشار إلى أن دائرة الثقافة تهتم بمثل هذه الكتب وتعمل على إقامة الجلسات الأدبية للحديث عنها، لأن مثل هذه الكتب تقوم بمعاينة تاريخ بعض الألفاظ والعادات التقليدية القديمة، أو توثيق حكايات الأجداد عن الذاكرة الشعبية لحياة الساحل والصحراء والجبال.