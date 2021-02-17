شكرا لقرائتكم خبر عن يعترف بجريمة وهمية لإزالة الجليد من الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى منزله بسبب تساقط الثلوج بكثافة، قرر أوكراني الاتصال بالشرطة والاعتراف بارتكاب جريمة قتل وهمية، على أمل أن يمهدوا الطريق أمام منزله ومنازل القرية.

اتصل الرجل و لم يُذكر اسمه من قرية جريبوفا رودنيا في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية برقم الطوارئ واعترف بارتكاب جريمة قتل مروعة، وقال: «دخلت وزوج والدتي في جدال، وانتهى بي الأمر بتوجيه طعنات عديدة للرجل المسن في صدره، قبل أن ينهار الضحية على الأرض ويفارق الحياة، وأريد تسليم نفسي».

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة تشيرنيهيف تساقطاً كثيفاً للثلوج، وكانت الطرق المؤدية إلى قرية جريبوفا رودنيا مغلقة لأيام، وقال الرجل للشرطة: يتوجب عليكم إحضار كاسحة ثلج إذا أردتم القبض عليّ، وتوجهت الشرطة إلى القرية للقبض على القاتل بعد أن فتحت كاسحات الألغام الطريق،

وعندما وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة المبلغ عنها، فوجئت بأن الزوج «القتيل» على قيد الحياة، وعند الاستجواب، اعترف القاتل المزيف بالإبلاغ عن جريمة وهمية.

وقالت يوليا كوفتون المتحدثة باسم الشرطة: «لم تكن هناك جريمة قتل وكل ما في الأمر أن الرجل غير راضٍ عن حالة الطرق المؤدية إلى القرية»

يواجه الرجل غرامة 4.30 دولار للإبلاغ عن شكوى كاذبة وإضاعة وقت الموظفين الحكوميين.