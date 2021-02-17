شكرا لقرائتكم خبر عن "أملاك للتمويل" تحصل على تسهيلات بقيمة 664.5 مليون ريال من "السعودي للاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة التسهيلات الإئتمانية تبلغ 664.5 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل سنة واحدة.

وتستهدف الشركة من التمويل تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.

وبحسب البيان، تتمثل الضمانات المقدمة مقابل التمويل في التنازل عن الذمم المدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك، علماً بأن البنك السعودي للإستثمارمن كبار المساهمين حيث له مصلحة مباشرة في هذه الاتفاقية.

وتعتبر شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ثاني طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.