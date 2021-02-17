شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسلاك السنوية ترتفع 181% لزيادة المبيعات والإدارة توصي بتوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 181% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 72.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 32.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الإخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين و المخزون وانخفاض مصروف الزكاة.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وارتفعت المبيعات إلى 777.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 724.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 17.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.