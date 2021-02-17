شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 24 سنت لتستقر على سعر 11.97 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.25، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد