شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحلق عالياً – تحليل – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جولد مان ساكس (GS) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 305.35، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 5.64 نقطة ليستقر على سعر 311.96 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 305.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 325.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد