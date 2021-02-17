شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -2.12 نقطة ليستقر على سعر 275.39 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 269.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 292.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه