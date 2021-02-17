شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يكافح للتخلص من ضغطه السلبي - تحليل – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل (HON) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -0.13 نقطة ليستقر على سعر 203.44 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 204.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 216.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه