شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7820 الذي يمثّل هدفنا الأول، مع التذكير بأن اختراقه سيدفع السعر إلى 0.7915، بينما يمثل الثبات فوق 0.7725 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد