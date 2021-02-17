شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية الآن ليخرج من النطاق الجانبي الذي سيطر على التداولات الأخيرة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 66.00، مع التذكير بأن الثبات فوق 62.20 و61.30 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.20 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد