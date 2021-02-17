شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1800.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1820.00 لاستمرار الموجة الهابطة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط