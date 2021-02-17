شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وخام برنت فوق 64$ للبرميل للمرة الأولى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليتداول خام برنت فوق 64$ للبرميل للمرة الأولى فى 13 شهرا ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات فى الولايات المتحدة فى ظل الطقس البارد الذي يضرب البلاد ، والذي عطل عمليات التشغيل فى تكساس أكبر ولاية منتجة للنفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 60.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.22$، وسجل أدنى مستوي عند 59.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 64.02$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 63.43$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.76$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بأقل من 0.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

أوقف الطقس شديد البرودة فى الولايات المتحدة آبار النفط والمصافي فى ولاية تكساس وفرض قيودا على مشغلي الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط الخام.

ودفع التجميد العميق النادر الناجم عن حالة الطقس موردي الطاقة الكهربائية فى الولاية إلى فرض انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري ، الأمر الذي أسفر عن ترك ما يقرب من 3 مليون منزل بدون كهرباء.

وتنتج ولاية تكساس ما يقرب من 4.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأمريكي ، وتضم أكثر من 31 مصفاة "أكبر عدد فى الولايات المتحدة" وفقا لبيانات وكالة الطاقة الأمريكية.