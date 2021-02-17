شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة 3 سنوات بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ،ويكبح الخسائر بيانات قوية عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة البريطانية خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3861$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3902 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3907$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.3951$ ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا بعد تطعيم أكثر من 15 مليون شخص ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل ارتداده القوي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.11 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام عند 1.331% من 1.20% نهاية الأسبوع الماضي.

يدعم تلك القفزة الهائلة فى عائد السندات ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، فى ظل صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

فى بريطانيا قفز مؤشر أسعار المستهلكين لمستوي 0.7% فى كانون الثاني/يناير ، بأفضل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.6% ، لتواصل وتيرة التضخم الرئيسية فى البلاد التعافي السريع ،الأمر الذي يقلص بشدة توقعات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر فى المستقبل القريب.