شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم فى بريطانيا لأعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بنسبة 0.7% ،بأفضل وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.6%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.