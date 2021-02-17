بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0.01 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر0 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5727 نقطة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر300 مليون سهم تمت عبر 10118 صفقة نقدية بقيمة 8ر38 مليون دينار (نحو 138 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر13 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4681 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر223 مليون سهم تمت عبر 6333 صفقة نقدية بقيمة 15ر15 مليون دينار (نحو 9ر49 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر5 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6256 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر76 مليون سهم تمت عبر 3785 صفقة بقيمة 6ر23 مليون دينار (نحو 8ر77 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر11 نقطة ليبلغ مستوى 15ر4856 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر161 مليون سهم تمت عبر 3965 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 9ر35 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(النخيل) و(بيان) و(استهلاكية) أما شركات (أرزان) و(خليج ب) و(وطني) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(ثريا) و(الأنظمة) و(أموال) الأكثر انخفاضا.