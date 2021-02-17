شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تدشن رحلات أبوظبي - الإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، تدشين رحلاتها إلى الإسكندرية في 22 فبراير/ شباط الجاري. وقال كيس فان شيك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نتطلع إلى استقبال المسافرين والترحيب بهم على متن رحلاتنا».

كانت ويز إير أبوظبي التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة القابضة «ADQ» ومجموعة «ويز إير» القابضة، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وتل أبيب، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.

