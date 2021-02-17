شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تبدأ بناء 916 وحدة في «تلال الغاف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبدأ ماجد الفطيم العقارية الأعمال الإنشائية في حي «إيلان» ضمن «تلال الغاف»، حيث تم تكليف شركة اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء، وشركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية، بالعقود الممنوحة للمرحلة 1 و 2 و 3 من «إيلان» والتي تضم 916 وحدة سكنية فاخرة تحتوي على مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس، المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بقيمة إجمالية تبلغ 583 مليون درهم.

وسيتم تسليم المنازل على مراحل ابتداءً من ديسمبر 2022.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «يؤكد نجاح إيلان على خبرتنا في السوق العقارية واستجابتنا، والتزامنا بتطوير وجهات مثالية تلبي مختلف الاحتياجات في الوقت المناسب وفق أعلى المعايير والتصاميم الدولية والمحلية».

شهد حيّ «إيلان» السكني نجاحاً تمثل في بيع الوحدات السكنية المطروحة كافة، خلال أسبوع واحد من إطلاقها، فيما تمّ بيع الوحدات المطروحة للمرحلة الثالثة بالكامل خلال 48 ساعة فقط. وينعكس نجاح «إيلان» أيضا في تزايد الإقبال عليه من قبل المستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات، حيث يحتضن حالياً المشروع أكثر من 55 جنسية مختلفة.

وأضاف اسبر: «تشهد الفلل ومنازل التاون هاوس، بشكل خاص، نمواً ملحوظاً، حيث يتطلع المستثمرون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد، فيما تستفيد العائلات من الفرص المتوفرة لإرساء جذورها والاستثمار لمستقبلها».

يتميّز المجمع بأحياء سكنية راقية يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بالمساحات الخضراء، والمسارات المخصصة لركوب الدراجات وممارسة الجري، ومحاطة بأشجار الغاف الخضراء، التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، والتي استوحي منها إسم المشروع.

ويتمحور المجمع حول بحيرة «لاغون الغاف» الترفيهية، تحيط بها الشواطىء الرملية البيضاء. ويضم «إيلان»، عالماً من الترفيه، مع تجارب طعام فاخرة، ومجموعة من مرافق التجزئة التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ومدرسة رويال جرامر.