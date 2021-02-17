شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تستأنف رحلاتها بين الشارقة والأقصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى الأقصر بدءاً من 23 فبراير/ شباط الجاري. تنطلق رحلة المغادرة على متن ايرباص A320 من الشارقة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وتصل الأقصر 23:50 بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والسبت، فيما تنطلق رحلة العودة من الأقصر الساعة 00:30 وتصل الشارقة الساعة 05:30 يومي الأربعاء والأحد.

توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.