شكرا لقرائتكم خبر عن «أرادَ» ترسي عقد مجمّع مساكن طلابية بـ 367 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أرادَ، عن ترسية عقد رئيسي لبناء «نِست»، أحد أبرز مجمّعات المساكن الطلابية المتكاملة في الإمارات، ضمن مشروع الجادة العملاق. وتبعد مباني «نِست» قرابة 10 دقائق سيراً على الأقدام من المدينة الجامعية، أحد المراكز الأكاديمية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وتوفر للطلاب باقة من المرافق الخدمية المميزة ضمن موقع حديث مصمم وفق أعلى معايير البنية التحتية المتطورة للمدن الذكية، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمفهوم المساكن الجامعية على المستويات الإقليمية والعالمية.

وفازت إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات بالشارقة مع سجل يزيد على 40 عاماً من الخبرة الإقليمية، بعقد الإنشاءات الذي تبلغ قيمته 367 مليون درهم. وقد سبق أن قام المقاول الرائد ببناء عدة مراحل في مشروعي أرادَ، الجادة ومساكن نَسمَة. وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية في المجمعات السكنية المكونة من خمسة طوابق والبالغ عددها 12 مبنى(2000 وحدة سكنية)، حيث سيتم تسليم أول باقة من منازل نِست خلال الربع الثاني من عام 2022.



إنجاز كبير

ويتزامن عقد الإنشاءات الذي أرسته أرادَ مع تحقيقها لإنجاز جديد في مجال الصحة والسلامة المهنية بعد إكمال 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت في الجادة، وهو إنجاز كبير نظراً لضخامة المشروع الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة وكثافة طواقم المقاولين العاملة في الموقع.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يتوافق مجتمع نِست مع رؤية إمارة الشارقة بتوفير تجربة تعليمية متكاملة ومتطورة للطلاب من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ولعل ترسية هذا العقد الجديد تبرهن مدى التزامنا في أرادَ بدفع عجلة الإنشاءات مع مراعاة جميع مبادئ السلامة والأمان، وإنني سعيد لرؤية مدى الانسجام بين موظفي مشروعنا وطواقم المقاولين للوصول إلى هذا الإنجاز في مجال الصحة والسلامة المهنية ولا سيما في هذه الأيام».

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: «لدينا برنامج طموح وحافل في مشروعنا العصري المبتكر خلال عام 2021، ونحن نتطلّع نحو رفد جيل الغد الواعد بتجربة استثنائية وفريدة تتماشى مع متطلّبات العصر الرقمي».



المخطط الرئيسي

ويمتد المخطط الرئيسي لمباني نِست على مساحة 388 ألف قدم مربعة، ويتضمن مجموعة من الأفنية والساحات الداخلية التي تتيح المجال للتواصل والتفاعل بين المقيمين من الطلاب. ويضم كل مجمع سكني باقة مختارة من الاستوديوهات والمنامات المشتركة التي تتسع لاثنين وأربعة وخمسة وثمانية أشخاص، إلى جانب غرف غسيل وقاعات دراسية وقاعات تلفزيون مشتركة. وقد تم تخصيص أجزاء مختلفة من المجمّعات السكنية للذكور وأخرى للإناث لضمان الراحة والخصوصية لجميع المقيمين.

وتتضمن مرافق نِست استوديو فنياً، وقاعة للموسيقى، ومكتبة، ومضماراً مخصصاً للجري حول المجمّع، ومسرحاً، وقاعة طعام رئيسية. كما سيحظى المقيمون فيه بميزة الدخول إلى باقة من المرافق المنفصلة للذكور والإناث والتي تشمل أحواض السباحة، ومراكز اللياقة البدنية، وغرف الدراسة. وسيتم تسليم جميع الوحدات مع الأثاث الكامل لتكون جاهزة للتأجير بشكل فوري. وسيتولى فريق متخصص ومرخص عملية الإشراف الإداري على المجتمع في الموقع لضمان سلامة المقيمين وأمن المرافق على مدار الساعة.

ويأتي عقد إنشاءات نِست خلال فترة حافلة بالنشاط في الجادة، حيث تم في شهر يناير الماضي إنهاء أول باقة من المنازل في المشروع الذي تبلغ قيمة مبيعاته 24 مليار درهم. وسيكون المالكون في مباني ريحان الثلاثة ضمن المرحلة الأولى من الجادة أول من سينتقل للعيش في هذه الوجهة العصرية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 70 ألف نسمة.

مشروع الجادة

هذا، ويمتد مشروع الجادة على مساحة 24 مليون قدم مربعة على آخر قطعة كبرى متوفرة في قلب الشارقة الجديد. وتضم الجادة بين جنباتها عدة أحياء سكنية، وباقة متنوعة من الخيارات التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والمرافق التعليمية والصحية، والتي تقع جميعها ضمن مخطط حضري أخضر تم تصميمه بعناية لراحة ورفاهية المقيمين والزوار.

جدير بالذكر أن مجمّع مدار بالجادة، من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، كان أول جزء تم افتتاحه في هذه الوجهة المتكاملة في شهر فبراير 2020، حيث رحب حتى يومنا هذا بأكثر من مليون زائر.

