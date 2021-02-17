منصور آل حامد رئيساً تنفيذياً لـ «مبادلة للبترول»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للبترول عن تعيين منصور محمد آل حامد، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة العاملة في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

يأتي تعيين آل حامد خلفاً للدكتور بخيت الكثيري، الذي تقلد مؤخراً منصباً تنفيذياً قيادياً في قطاع الاستثمار في الإمارات، والذي تم تشكيله مؤخراً في شركة مبادلة للاستثمار، حيث سيتولى الكثيري في هذا المنصب الجديد مسؤولية الإشراف على التطوير الاستراتيجي لمجموعة متنوعة من الأصول المحلية، من ضمنها شركة مبادلة للبترول.

وشغل آل حامد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للتطوير، حيث كان مسؤولاً عن جميع أنشطة تطوير الأعمال الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ، كما أنه يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في مجال النفط والغاز ومختلف التخصصات المهنية والقيادية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة للبترول: «أظهرت مبادلة للبترول مرونة عالية في مواجهة تحديات السوق حيث تمكنت من تحقيق نمو مستمر على مدى السنوات الماضية. وقد كان لمنصور دور مؤثر فيما حققته الشركة من نمو وتوسع عالمي. ولا شك في أن وجوده في منصبه الجديد، إلى جانب الفريق القيادي في مبادلة للبترول، سوف يساهم في استمرارية أداء الشركة الثابت والمضي بها قدماً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي والتحولات المستمرة التي يمر بها».

من جانبه، قال منصور آل حامد:«يشرفني تولي زمام هذه المسؤولية، كما أشكر الإدارة على منحي هذه الثقة. لقد لامست في السنوات العشر الماضية أهمية تحقيق المعادلة بين الخبرات التقنية والتميز التشغيلي، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية وتوسيع الشراكات التجارية، ودورها في تمكيننا من رسم مسار لنجاح وتقدم الشركة، لقد قادتنا جهودنا في السنوات الأخيرة في السعي للوصول إلى أقصى فاعلية في التشغيل وخفض التكاليف إلى تحقيق تأثير كبير وإتاحة الفرصة للنمو المستقبلي» .

وقبل انضمامه إلى مبادلة للبترول عام 2010، عمل آل حامد في القطاع الخاص، واكتسب خبرته المهنية من شركات رائدة متعددة القطاعات في دولة الإمارات.

يحمل منصور آل حامد شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي، وشهادتي ماجستير من جامعة أبوظبي وكلية الدفاع الوطني في أبوظبي.

