إشغال قياسي لفنادق أبوظبي خلال «آيدكس».. وارتفاع ملحوظ في أسعار الغرف

أبوظبي: عدنان نجم

أكد مديرون وعاملون بقطاع الفنادق في أبوظبي أن احتضان فعاليات معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» خلال الفترة من 21-25 فبراير الجاري، قد أسهم في ارتفاع إشغالات الغرف الفندقية، وتنشيط الحركة السياحية، الأمر الذي يبشر بأداء قوي خلال الأسبوع المقبل الذي تحتضن فيه أبوظبي فعاليات الحدث العالمي.

وقالوا: إن أسعار الغرف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة المعرض، مما يبشر بتحقيق إيرادات أعلى وأداء أفضل للفنادق.

وقال راضي علي باز مدير إدارة المبيعات في فندق سوفتيل أبوظبي: «يعتبر معرض آيدكس أهم حدث في 2021 كما يعتبر أول معرض فعلي كبير في مركز أبوظبي للمعارض منذ بداية «كوفيد-19».

وأضاف باز: ساهم معرض آيدكس بشكل ملحوظ في تنشيط القطاع الفندقي والسياحي بأبوظبي كما أن قرارات حكومة أبوظبي المتعلقة بمعرض آيدكس قد ساهمت بشكل كبير في تشجيع عدد كبير من الوفود من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في المعرض.

وذكر أن فندق سوفتيل أبوظبي كورنيش يعتبر من أهم فنادق المدينة التي استفادت من معرض آيدكس 2021، حيث قام عدد كبير من المشاركين العالميين بحجز الفندق أثناء فترة المعرض مع الأخذ في الاعتبار إجراءات أمن وسلامة الضيوف، معرباً عن توقعاته أن معظم فنادق أبوظبي سوف تكون محجوزة بالكامل طبقاً لشروط نسبة الإشغال المحددة من قبل حكومة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

ومن جهته قال أحمد حسيب الرئيس التنفيذي لشركة أرورا لإدارة الفنادق:«سيساهم معرض «آيدكس 2021» في مضاعفة التدفقات السياحية ونشاط حركة الطيران، الأمر الذي سيعزز ويساهم في مزيد من الازدهار والتطور لقطاع السياحة والفنادق في الإمارات، خاصة مع الدعم الحكومي الذي نشهده، وإن تصنيف الإمارات كوجهة سفر آمنة عزز مكانتها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية، مما سيساهم في تسريع تعافي القطاع من آثار الجائحة».

وذكر حسيب أن الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية تضمن كل أوجه الحماية والسلامة للزوار وزيادة معدل الإشغال.

ومن جانبه قال أسامة شروف، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في مجموعة جنة الفندقية: «سيساهم معرض آيدكس في تنشيط قطاعي السياحة والفنادق في الأسبوع المقبل، ونتوقع أن نسجل زيادة في نسب الإشغال، مع العلم أنه جرى تحديد نسب إشغال الفنادق من الجهات المعنية بأبوظبي، ونتوقع وجود ضغط على فنادق الإمارة خاصة مع قرب قدوم المشاركين والزوار».

وقال نويل مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوغست» للاستشارات الفندقية والضيافة في أبوظبي: «يعتبر معرض آيدكس من أهم المعارض التي يجري تنظيمها في أبوظبي، حيث إن المعرض يدعم النشاط الفندقي والسياحي من حيث أعداد المشاركين والزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها، الأمر الذي سيسجل إشغالات كبيرة بالفنادق».

وأضاف: «إن المعرض سيسهم في تحسين أداء الفنادق خاصة في ظل الظروف الراهنة، ويكون له تأثير إيجابي في القطاعين السياحي والفندقي بالإمارة».