شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذّر من «إيبولا» بعد ظهوره مجدداً في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حذرت الولايات المتحدة من أن العالم لا يمكنه «تجاهل» فيروس إيبولا بعد ظهوره مؤخراً في غينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، رغم انتشار جائحة «كوفيد -19».

وتوفي خمسة أشخاص في غينيا بحمى إيبولا النزفية التي ظهرات مجدداً للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في غرب إفريقيا بين 2013 و2016، وقد أسفر حينذاك عن وفاة 11 ألفاً و300 شخص، خصوصاً في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وأطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت إصابة أربعة أشخاص بإيبولا توفي منهم اثنان، حملةَ تطعيم، الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء موجة سابقة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، أن «إيبولا ظهر من جديد وفي آنٍ واحد وسط وغرب إفريقيا»، متعهدة بأن تتعاون واشنطن مع الحكومات المتضررة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يتجاهل الأمر. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للرد بشكل فعال وسريع».

وتنتقل عدوى إيبولا إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة، وينتقل بين البشر عن طريق إفرازات الجسم، ومن أبرز أعراضه الحمىن والقيء، والنزف، والإسهال.