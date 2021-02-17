شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تودع أستراليا المفتوحة من دور الثمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

انتهت محاولة آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً، لكي تصبح أول لاعبة أسترالية تنال لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ 1978 بعدما خسرت 1-6 و6-3 و6-2 أمام كارولينا موخوفا في دور الثمانية الأربعاء.

وقاتلت اللاعبة التشيكية المصنفة 25 بعد توقف طويل للعلاج في المجموعة الثانية لتتأهل إلى قبل نهائي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها.

وستلعب موخوفا أمام الأمريكية جنيفر برادي التي فازت بدورها الأربعاء على جيسيكا بيجولا، على بطاقة التأهل إلى النهائي.