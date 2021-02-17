شكرا لقرائتكم خبر عن برادي تعبر إلى نصف النهائي في «ملبورن بارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

تغلبت جنيفر برادي على صديقتها ومواطنتها الأمريكية جيسيكا بيجولا 4-6 و6-2 و6-1 لتتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأربعاء.

وبدأت برادي (22 عاماً) المواجهة بشكل متواضع في ملعب رود ليفر قبل أن تستعيد مستواها بشكل تدريجي، ثم سحقت بيجولا في المجموعة الثالثة والحاسمة.

ومع خروج آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً بشكل مفاجئ أمام كارولينا موخوفا في دور الثمانية اليوم، فإن برادي المصنفة 22 ستملك فرصة ذهبية للوصول إلى نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها.

وستلعب المخضرمة سيرينا وليامز مع نعومي أوساكا في اللقاء الآخر بالدور قبل النهائي، لذا من الممكن أن تكون المباراة النهائية أمريكية خالصة يوم السبت المقبل، وبعد مرور أربع سنوات من فوز سيرينا على شقيقتها فينوس في نهائي 2017.

وبدأت برادي (25 عاماً) في خطف الأضواء عندما وصلت قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وقالت إنها تأمل في المزيد هذه المرة.

وقالت برادي داخل الملعب: «أتمنى أن تصبح عادة. أتمنى أن أملك عادة جديدة بالوصول إلى المباريات النهائية».

وتستحق برادي إشادة خاصة بعدما كانت ضمن 72 لاعباً ولاعبة خضعوا للعزل المشدد قبل انطلاق المسابقة، ولم يكن بوسعهم التدرب لمدة خمس ساعات يومياً مثل باقي اللاعبين المشاركين.

ورغم الاستعدادات المحدودة، وقوة المواجهة مع بيجولا في لحظات عديدة، فإن برادي لم تتأثر بأشعة الشمس القوية.