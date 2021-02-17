على خلفية هبوط الأونصة عالميًا.. الذهب يهبط لأدنى مستوياته منذ بداية2021.. وعيار 21 يسجل 785 جنيهًا للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - في تراجع جديد، تراجع الذهب في مصر لأدنى مستوى له منذ بداية 2021 ، وذلك على خلفية هبوط كبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، الأمر الذى انعكس على سعر المعدن الأصفر في مصر، حيث هبطت الأسعار مستهل تعاملات اليوم 4 جنيهات، بعد هبوط مساء أمس بقيمة 6 جنيهات ليصبح إجمالي الهبوط 10 جنيهات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم كما نشرها موقع "اليوم السابع" كما يلي:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1790 دولار.

سعر الذهب من الخدمات التي يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء بشكل يومى، وتشمل على تحديثات لحظية وفورية للذهب، على المستوى المحلى وكذلك في الأسواق الدولية، مصحوبا بتحليل لوضع مبيعات المعدن الأصفر.

الذهب هبط عالميًا بصورة كبيرة لتخسر أونصة الذهب خلال يومين 32 دولارا، حيث هبطت الأونصة من 1822 إلى 1790 دولار حتى اللآن، ويعود السبب الرئيسى لهذا الهبوط في سعر الذهب هو ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.

المستثمر يبحث عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من عوائد السندات، حيث يتجه لبيع الذهب وشراء السندات للاستفادة من العائد المرتفع، وهنا تترقب كافة الأسواق نتائج الخطة الأمريكية لضخ 1.9 ترليون دولار لإنقاذ الاقتصاد ودعمه لمواجهة تداعليات فيروس كورونا.

ماذا سيحدث مع ضخ هذه الحزمة التمويلية؟، السيناريو الأول هو ارتفاع موجة التضخم في الولايات الأمريكية وهو ما يعنى تراجع في الدولار ومن ثم صعود مرتقب للذهب، والثانى هو توجيه أمثل لهذه الحزم التمويلية مما تنعكس على مؤشرات التوظيف ودفع النمو ومن ثم تقوية الدولار وهذا سيناريو يؤدى لهبوط الذهب.