شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران الأوروبية تعترض على اتفاقية السماوات المفتوحة مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسها شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بإجراء "إعادة تقييم" للاتفاقية التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2019 مع الخطوط الجوية القطرية بشأن منحها حرية الوصول إلى المجال الجوي الأوروبي مع التزامها بالمنافسة العادلة والمعايير الاجتماعية الأعلى.

ومازالت الاتفاقية عليها جدل في الوقت الحالي ولم يتم تمريرها بعد من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية dpa، عن متحدثة باسم مجموعة لوفتهانزا قولها "إن فتح السوق على المدى القصير يجب ألا يكون على حساب الاتحاد الأوروبي ووظائفه، ويجب على مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل التوقيع على الاتفاقية التأكد من الالتزام الفعلي بالأحكام.

ومن جانبها طالبت نقابة "Verdi" للعاملين في قطاع الخدمات بوقف تلك الاتفاقية على الأقل بشكل مؤقت حتى نهاية أزمة كورونا.

بحسب شركات الطيران والنقابات واتحاد الطيارين Vereinigung Cockpit، فإن اتفاقية الطيران مع قطر لن تدخل حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا، حيث على حد قولهم "التوسع الهائل في الوصول إلى الأسواق الأوروبية" لشركات الطيران المدعومة من الدولة (مثل الخطوط القطرية المدعومة من الدولة القطرية) سيكون "غير مسؤول" ويعرض وظائف لا حصر لها للخطر.