شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للتراجع بالختام بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 16.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2594.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.2 مليون سهم محققة ما قيمته 156.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2357 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، كما تراجع قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.38%، 0.13%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 2.18%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.63%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم شركة دبي للتأمين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.5 مليون ورقة بقيمة 35.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة مجموعة جي إف إتش المالية، رداً على ما ورد عن إحدى القنوات الإخبارية فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية صنع السوق، كونها جزءاً من قرار توزيع أسهم منحة على المساهمين، فأن المجموعة تؤكد أن القراران منفصلان كل على حده حيث سيتم السير في إجراءات تنفيذ القرارين بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

في سياق آخر أعلنت شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والمصادقة على مقترح الميزانية لعام 2021، كما تمت المصادقة على مقترح الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ (24 مارس) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتم مناقشة الأمور التشغيلية الاعتيادية.

فيما قررت بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة ديار للتطوير – DEYAAR، لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.