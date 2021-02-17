شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز النوبارية يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة، وشدد على استمرار حالة الأتعاب والاستعداد لحين انتهاء موجة الطقس السيء.

كما تفقد المهندس مجدى يوسف، الأحياء السكنية والصناعية بالمدينة يرافقه اللجنة المكلفة بمواجهة الكوارث والمشكلة من الإدارات المختلفة للتأكد من تطهير جميع بلاعات المطر ومطابق وشبكات الصرف الصحي وكذا محطات روافع الصرف الصحي والتأكيد على جاهزيتها وكذا التأكد على جاهزية كافة المعدات الخاصة بشفط المياه وتسليك الشبكات

كما تم المرور بصفة دورية علي أماكن تجمعات المياه لازاحتها علي بلاعات صرف مياه الأمطار بعد توقف سقوط الأمطار.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أعلنت فى وقت سابق، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الماضى وحتى غدا الخميس الموافق 18/2/2021، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، أهمها:

1. الإنتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.