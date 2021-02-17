شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنازل ببريطانيا بأسرع وتيرة فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من ستة أعوام في نهاية 2020، مواصلة صعودا يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعا منذ بداية جائحة كوفيد-19.