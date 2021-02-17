شكرا لقرائتكم خبر عن 437 مليون دولار صافي أرباح "البترول الكويتية" من محفظتها الاستثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت مؤسسة البترولالكويتية صافي أرباح من محفظتها الاستثمارية في العام المالي 2020/2019 بلغ 437 مليون دولار، وأكدت المؤسسة أن المحفظة وبشكل عام حققت أداءً إيجابيا خلال العام المالي، حيث وصل الأداء العام للمحفظة الرئيسية منذ التأسيس في عام 1997 الى 225% مقارنة بالمعيار 206.1% أي بفارق 18.8% بما يعادل أداء إيجابيا بلغ 5.26% بشكل سنوي.

وبلغ أداء محفظة وزير المالية الخاصة ب‍مؤسسة البترول الكويتية منذ التأسيس نحو 7.21% مقارنة بالمعيار المعتمد بما يعادل اداء ايجابيا بنحو 2.34% بشكل سنوي، وهو ما يشير إلى أنها عالية السيولة، كما أن هناك زيادة في صافي الارباح المحققة من المحفظة عالية السيولة بحوالي 70 مليون دولار قابلة انخفاض في صافي الارباح المحققة من المحفظة الرئيسية بمبلغ 209 مليون دولار نتج بصفة رئيسية من خسائر بيع الاسهم وذلك نظرا للازمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى جائحة كورونا، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأشارت مؤسسة البترول إلى تحقيق المحفظة الرئيسية خسائر محققة من عمليات بيع الاسهم بلغت 301 مليون دولار مقابل تحقيق أرباح خلال العام المالي السابق بلغت 64 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق خسائر من عمليات بيع استثمارات بديلة بلغت 13 مليون دولار وتحقيقها لخسائر فروق عملة بمبلغ 27 مليون دولار، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض معدل العائد الاقتصادي عن معيار السوق بنسب تراوحت ما بين 0.11% و0.16%.

ومؤخرا، قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

وقامت المؤسسة مؤخرا برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، لافتاً إلى أنها كشفت عن مدى حاجاتها للدعم والمساندة، حيث قدمت بهذا الخصوص بعض الحلول التي ستساهم في تحسين الوضع، وأن المؤسسة بانتظار توجيهات المجلس الأعلى للبترول في هذا الإطار.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد نقلت في وقت سابق من العام الجاري آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.