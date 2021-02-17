شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات موطن 87 ألف مليونير.. إجمالي ثرواتهم 870 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح تقرير حديث صادر عن مؤسسة «نيو وورلد ويلث» أن ثروات أصحاب الملايين والمليارات في دولة الإمارات زادت بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم) في النصف الثاني من عام 2020، مضيفاً أن دولة الإمارات أضافت 4276 مليونيراً بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.

وتعتبر الإمارات حالياً موطناً لـ 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، يحوزون ثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليون درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً.

4276 مليونيراً جديداً في الإمارات بثروة 45 مليار دولار في 2020

35 ألفاً من الأثرياء انتقلوا إلى الإمارات بين عامي 2000 و2020

دبي الـ 30 عالمياً في عدد الأثرياء بإجمالي 517 مليار دولار

وأوضح أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في «نيو وورلد ويلث» أن عدداً من الأثرياء انتقلوا للعيش في الإمارات بسبب مكانتها باعتبارها ملاذاً آمناً في المنطقة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونظام الرعاية الصحية الممتاز ومعدلات الضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى الأعمال التجارية الدولية النشطة واعتبارها مركزاً للتسوق والسياحة الدولية.

وقدّرت المؤسسة أن أكثر من 35 ألفاً من الأثرياء قد انتقلوا إلى الإمارات بين عامي 2000 و2020. وقد جاء العديد من هؤلاء الأفراد من الهند والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تعتبر الإمارات أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار.

في سياق متصل، أظهرت بيانات «نيو وورلد ويلث» أن دبي هي أغنى مدينة في الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الـ 30 على مستوى العالم من حيث عدد الأثرياء بثروة إجمالية تبلغ 517 مليار دولار (1.9 تريليون درهم).