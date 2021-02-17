اللبنانية توني تدخل التاريخ كأول سائقة عربية في ناسكار

الشارقة: ضمياء فالح

اصبحت توني بريدنجر(21 عاماً)، أول سائقة عربية تدخل تاريخ مسابقات ناسكار للسيارات بعد مشاركتها في انطلاقة موسم سباقات أكرا ميناردز 2021 واحتلالها المركز الـ18، الأحد، على حلبة دايتونا انترشايونال، وجذبت توني المولودة لأم من مواليد بيروت عقود الرعاة، ولديها أكثر من مليون متابع وعلقت: «الجميع يحب أن يكون الرائد في مجاله كما أنني لا أحب أن أكون الأخيرة».

وغردت توني بعد أول سباق: «أنا وفريقي حددنا هدفين، إنهاء السباق والابتعاد عن المشاكل، متحمسة جداً لبقية الموسم».

أحبت توني المولودة في كاليفورنيا سباق السيارات في سن التاسعة عندما اصطحبها والدها المهندس الميكانيكي لحلبة سونوما لسباقات الكارت، وتضيف: «اصطحبنا أنا وشقيقتي هناك لكنه لم يعتقد أن الرحلة سترسم مستقبلي»، اشترى بريدنجر في نهاية المطاف سيارة كارت لابنته وتعلق: «أدركت أنني أريد أن أصبح سائقة سباقات فور حصولي على السيارة».

وتوني ليست أول شخص من لبنان في تاريخ الرياضة الأمريكية، بل سبقها بوبي رحال من مواليد أوهايو الذي فاز بسباق انديانا بوليس في 1986 وينافس ابنه جراهام حالياً في سباقات إندي كار، لكنها أول سائقة بامتياز، وفازت توني التي أصبح والدها رئيس طاقمها بـ19 لقب «أوتو كلوب» وهو أكبر عدد سباقات تفوز به امرأة بسيارتها الشيفروليه سيلفيرادو وتعلق: «فور ارتدائي الخوذة أصبح مثل بقية السائقين الرجال».

وتستعد توني الآن لسباق، السبت، على حلبة أريزونا لوتري 100 وتضيف: «أتطلع لأحد المراكز الـ15 الأولى وبالتأكيد تجنب المشاكل».