سلافيا براج يعتذر عن «مشد» شمايكل

متابعة: ضمياء فالح

اعتذر نادي سلافيا براج التشيكي، لنادي ليستر سيتي بعد نشر شريط فيديو على قناة النادي في اليوتيوب يصف فيه حارس ليستر كاسبر شمايكل، بالبدين وأنه يستخدم كورسيه ( مشد) ليبدو أكثر رشاقة في المباريات على هامش مواجهة سلافيا براج لفريق ليستر سيتي الخميس في ذهاب الدور الـ32 لمسابقة يوروبا ليج.

ويظهر في الفيديو المراسل التشيكي جيري هوزيك وهو يقول:«شمايكل يعاني مشاكل بنمطه الصحي، المدرب الصارم يفضل اللاعبين ذوي اللياقة والرشاقة وكان من المفترض أن يطلب منه مدربه رودجرز خسارة 5 أو 10 كيلوجرامات من وزنه».

هوزيك ذهب بعيداً في انتقاد الحارس الدنماركي ابن أسطورة اليونايتد بيتر شمايكل، وادعى أنه يرتدي «مشداً» لذا اعتذر رئيس سلافيا وقال:«المباراة أمام ليستر سيتي ستكون مناسبة خاصة، سنلعب باحترام كبير للنادي وللاعبيه ونعتذر عن بعض الآراء التي سبقت المباراة وصورتنا على أننا منتقدون، لم نتعمد هذا ونتطلع للذهاب والإياب بروح رياضية».

ومشجعو ليستر سيتي عبروا من جانبهم عن غضبهم من الفيديو ما دفع حساب النادي التشيكي باللغة الإنجليزية لمحاولة تخفيف الغضب، ويقدم شمايكل موسماً مميزاً وكان واحداً من الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خمس سنوات وأكمل الحارس ذو الـ34 عاماً الشهر الماضي 400 مباراة بقميص الثعالب وسوف يكمل 10 سنوات مع النادي الصيف المقبل.