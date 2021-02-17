شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يفي بوعد مدربه.. وصلاح «أسد» يبحث عن فريسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الأرجنتيني بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن وضع نجمه كيليان مبابي قبل مواجهة برشلونة التي انتهت بفوز فريقه 4-1وقال: «كان هادئاً قبل المباراة، سألني كم مرة فزت على برشلونة فقلت له مرة واحدة عندما كنت مدرباً في إسبانيول فقال لي إن الفوز بالمرة الثانية سيتحقق اليوم، وبعد المباراة قال لي ها هو فوزك الثاني».

من جهته وصف البرازيلي نيمار الغائب عن مواجهة فريقه السابق منح الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 27 بأنها «مزحة»، لكنه حذف تغريدته لاحقاً كي لا يخرب صداقته بميسي الذي سجل الركلة خصوصاً بعدما أمطر مبابي شباك البارسا بهاتريك.

حصد مبابي (22 عاماً) جائزة أفضل لاعب بالمباراة وأخذ معه للمنزل كرة الهاتريك وترك زميله الأرجنتيني ايكاردي يتبادل القميص مع مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، واستغل مبابي المواجهة ليؤكد ولاءه لفريقه وقال: «من الغباء أن تحسم مباراة واحدة مستقبلي، في الواقع القضية تتعلق بالمدى البعيد وأنا قلت دوماً إنني سعيد في الفريق ومباريات كهذه تجعلني أسعد، قميص سان جيرمان الذي أرتديه عزيز على قلبي، ويدرك مبابي ومدربه مغبة الاستهانة ببرشلونة في الإياب فقد قلب النادي الكاتالوني قبل 4 سنوات نتيجة 4- صفر وأخرج سان جيرمان من البطولة بنفس الدور.

وفي المواجهة الثانية بين ليفربول ولايبزيج وصيف البوندسليجا (2- صفر)، وصفت وسائل الإعلام البريطانية صلاح «بالأسد» الباحث عن فريسة وأول ضحاياه دايوت أوباميكانو الذي اشتراه بايرن ميونيخ على أن ينتقل في الصيف إليه، وكال مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند المديح للنجم المصري الذي رفع أهدافه لـ23 في جميع المسابقات هذا الموسم: «صلاح على هذا الطراز الرفيع منذ 4 أو 5 مواسم، النجم العالمي هو الذي يظهر نجوميته عاماً بعد عام، أعتقد أنه سيكون واحداً من أفضل المهاجمين الذين مروا على البرمييرليج وقطعاً هداف كبير، لأن مستوى اللعبة في الدوري الإنجليزي مرتفع جداً».