شكرا لقرائتكم خبر عن «عين الصقر» تسرح 300 حكم في ويمبلدون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يخطط القائمون على بطولة ويمبلدون للتنس، لتعويض 300 حكم تماس، بتقنية «عين الصقر»(كاميرات في جميع زوايا الملعب ) في الصيف، وهذا يحدث لأول مرة منذ 144 عاماً من تاريخ البطولة الإنجليزية بسبب قيود كوفيد-19.

وجاءت خطة الإنجليز بعد استخدام القائمين على بطولة أستراليا المقامة حالياً «عين الصقر» في ملبورن بدلاً من الحكام، وعلق تيم هينمان عضو اللجنة المنظمة: «لا نعرف ما القيود التي ستكون بسبب الوباء في موسم 2021، إن كان هناك سيناريو تقليص عدد الناس في الملعب في 28 يونيو موعد انطلاق البطولة سنلجأ لتقنية عين الصقر في مراقبة اللاعبين».

ويتنقل 300 حكم تماس بين الملاعب الـ18 في البطولة التي تستمر أسبوعين عادة كل عام، لكنهم سيفقدون وظائفهم في حال استمرار قيود الوباء، وتابع هينمان: «أنا أحب العنصر البشري في التحكيم وفي الوضع المثالي أريد أن تكون عين الصقر موجودة في الملعب إلى جانب حكام التماس».

في المقابل، يفضل اللاعبون استخدام التقنية وعلقت هيذر واطسون المصنفة رقم 2 في بريطانيا: «من الذكاء أن نضمن سلامة الجميع ونلجأ لتقنية عين الصقر، أنا أفضل التقنية على الحكام لأنني أعرف أن اللاعب لا يجادل قراراً تكنولوجياً وأنا أثق بها وبعدالتها لجميع اللاعبين».