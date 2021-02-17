شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يهمه رضا زوجة زنشنكو! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

مازح الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً فلادا سيدان زوجة نجمه الأوكراني أولسكندر زنشنكو على هامش احتفاله بعيد ميلاده الـ50 ولم ينس جوارديولا ما قالته فلادا بعد خروج «سيتي» على يد ليون (3-1 ) الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا بسبب أخطاء دفاعية ما كانت لتحصل لو نزل زوجها من الدكة وقالت حينها: «ربما لا يحق لي قول هذا وربما سيمنعني زنشنكو لكن بصراحة الخطأ في الخروج مسؤولية جوارديولا، لماذا يضع 3 مدافعين وسط وهم لا يمنعون وصول الكرات إلى منطقة الجزاء ؟ أنا ببساطة لا أفهم، انظروا للاعبي الفريق وللدكة، القليل من فرق العالم تملك لاعبي احتياط مثل هؤلاء».

وزنشنكو اقتطع وقتاً من يوم زفافه على فلادا بعد الهزيمة، لتوضيح تعليقات زوجته وقال:«في الفيديو يمكنكم أن تدركوا حجم انزعاجها وهي مثل أي مشجع للفريق عبرت عن رأيها، لأنها تريد أن نصبح أفضل، ندرك أنا وهي الآن أنه كان من المفترض ألا تنشر الشريط على مواقع التواصل لأنها زوجتي».

وعلقت فلادا على ما جرى في عيد ميلاد المدرب في 18 يناير وقالت:«كان يوم عيد ميلاده، زينا هو نفسه زينا، يهنئ ويمدح ويتمنى الأفضل لمدربه لكن بعدها لا بد من حشرة في البصلة. قال له زينا «50 عاماً، كبرت في السن» يمزح معه على طريقته.نظر إليه بيب وقال له:«، أهم شيء أن ترضى عني زوجتك كي يكون كل شيء على ما يرام».

ولحسن الحظ لم تكلف تعليقات فلادا زوجها المدافع مكانه في تشكيلة جوارديولا بل العكس إذ لعب زنشنكو دوراً مهماً في انتصارات«سيتي» الأخيرة وصعوده بفارق 7 نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه.