شكرا لقرائتكم خبر عن فوز غنتوت وبنجاش في افتتاح كأس دبي إيفزا للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريقا غنتوت وبنجاش أول فوز لهما في مشوار كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو 2021، وقدما وجبة دسمة لعشاق اللعبة في افتتاح منافسات البطولة المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

جاء فوز غنتوت على منافسه الحبتور بنتيجة 12-9 بعد مباراة مثيرة من خمسة أشواط، كما حقق فريق بنجاش فوزاً مستحقاً على فريق إيفزا مهرة بنفس النتيجة، في مباراة سيطر فيها فريق بنجاش طوال المباراة وظل متقدماً في الأشواط الأول والثاني والثالث والخامس، أما الشوط الرابع فشهد تطوراً لافتاً في مستوى وأداء فريق إيفزا مهرة، حتى ظن الجميع أنه سيخطف الفوز من بنجاش الذي استسلم تماماً في هذا الشوط ليدرك إيفزا مهرة التعادل بـ8 أهداف مقابل 8 أهداف بعد أن كان فريق بنجاش قد أنهى الشوط الثالث بتقدمه بفارق أربعة أهداف وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وكان الشوط الخامس والأخير مفترق طرق للفريقين حيث سيطر فريق بنجاش على مجريات اللعب وأحرز أربعة أهداف تباعاً، وفي المقابل أحرز إيفزا مهرة هدفه التاسع والأخير لتنتهي به المباراة.