الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. البلطى المزارع يتراوح بين 16 – 21 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-2-2021 وذلك وفقا لأسعار الجملة بسوق العبور، وقال حسن نجدى تجار أسماك أن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، بينما سحلت أن أسعار البلطى المزارع " 1 " تتراوح بين 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

وأضاف النجدى لليوم السابع أن أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى بين 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وأشار النجدى إلى أن وسجلت أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " من 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر البربون " 1 " نحو 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " نحو 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " بين  28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأضاف أن ، أسعار السبيط والكالميارى والسابيا بين 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بـ 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بين 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بين 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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