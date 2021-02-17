شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بافتتاحية التعاملات مدفوعة بصعود 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحاً 14.22 نقطة ليصل إلى مستوى 9116.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.99% رابحاً 262.06 نقطة ليصل إلى مستوى 26856.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.8 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

صعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22%.

وقفز 84 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 10%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 9.98%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، وتراجع 102 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 6.31%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 5.48%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 276 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 664.5 مليون ريال سعودي.

في سياق آخر أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 777.3 مليون ريال سعودي عام 2020 مقابل 724.4 مليون ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 7.302%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 62.1 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 22.1 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 180.995%، وبلغت ربحية السهم 1.51 ريال مقابل 0.5 ريال.