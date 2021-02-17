شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم تتراوح بين 110 – 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق اللحوم البلدية استقرارا اليوم الأربعاء 17 – 2 – 2021 في محلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة الكبرى حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز سعرا بين 120 - 140جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي بين 110-125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها ، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن التعاون بين مصر والسودان فى مجال تصنيع اللحوم سوف يشهد تطوراً كبيراً بعد إنشاء مصنعين أحدهما بجنوب الوادى وآخر بالقاهرة لتصنيع اللحوم.

وأضاف المصيلحى، فى تصريحات اليوم، خلال اجتماعه مع وفد شركة اتجاهات السودانية برئاسة الفريق أول مرغنى إدريس، أنه تم تخصيص منافذ من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية لبيع اللحوم بعلامة تجارية جديدة يطلق عليها JUST MEAT بناء على الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين وشركة اتجاهات السودانية وفى ضوء هذا الاتفاق سيتم ضخ مصنعات اللحوم حاملة العلامة التجارية الجديدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مع إنشاء منافذ لحوم جديدة متخصصة فى هذه المنتجات أيضاً.

وأوضح المصيلحىُ أن التعاون سوف يشمل أيضا التبادل التجارى بين مصر والسودان فى كل السلع سواء السكر أو المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن التعاون المصرى السودانى بين البلدين فى مجال اللحوم مستمر منذ 6 أعوام بناء على اتفاق موقع بين القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات السودانية لتوريد 2000 طن شهريا من اللحوم السودانية لتباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 85 جنيه للكيلو الواحد طازجة.