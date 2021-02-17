شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ..الكيلو بين 25-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-2-2021 تشهد استقرارا فى ظل زيادة المعروض.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن فى المزرعة تتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو في حين يصل سعر المستهلك إلى 26-28 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر كرتونة البيض المزارع " الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

ونشر ”الخليج 365”، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بالثروة الداجنة في مصر، وزيادة تصدير الدواجن إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت استثمارات الدواجن فيها نحو 100 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

وتقوم خطة الوزارة للنهوض بالثروة الداجنة، كالآتى:

- تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة.

- إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.

- رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني.

- الانتهاء من حصر مزراع الدواجن إلكترونيا.

- عملت الوزارة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور..