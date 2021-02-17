شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مناطق 63.35 التي تمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 59.15 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مناطق 57.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد