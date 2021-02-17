شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تمهل مساهمي الشركات الممتنعة عن سداد الرسوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إعطاء مهلة لمساهمي الشركات التي لم تسدد الاشتراك السنوي لعام 2021.

وأرتأت إدارة البورصة تحديد مهلة لمساهمي الشركات الممتنعة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي قبل ايقافها عن التداول، حتى تسمح لهم باتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاحتفاظ بملكية السهم من عدمه، بحسب صحيفة الجريدة.

علما بأنه سيتم إعلان أسماء تلك الشركات على موقع البورصة، بعد انتهاء الوقت المحدد لها، الذي انتهى مؤخار.

وشهد الأسبوع الجاري اتصالات مكثفة من البورصة بشأن حث الشركات على سداد قيمة الاشتراك السنوي.

وفي حال التأخر عن السداد في الموعد المحدد سوف تطبق الإجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، وكذلك القرار رقم 19 لسنة 2019.

كانت الشركات تدفع نحو 50 ألف دينار حتى 2019، وكانت هناك صعوبة في سداد هذه الرسوم من قبل بعض الشركات، لكنه تم إجراء تعديلات شملت رسوم الاشتراك السنوي لجميع الشركات المدرجة، وفقا لقيمتها السوقية.

وكان في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد تحتسب رسوم تأخير نسبتها 10 % من إجمالي المبلغ.

ومن المقرر أن تكون بورصة الكويت للأوراق المالية على موعد مع ثلاث مراجعات بمؤشر الأسواق الناشئة بثلاثة مؤسسات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندرد أند بورز، وفوتسي راسل.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات "فوتسي" وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها في 21 مارس المقبل.