شكرا لقرائتكم خبر عن بلوم إنفست: الشركات الأجنبية يجب أن تكون رافدا للاقتصاد السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست، عبدالله الرشود، إن الشركات الأجنبية يجب أن تكون رافدا للاقتصاد السعودي وقد أعطيت مهلة عامين كون عملية نقل المقرات مكلفة.

وأضاف أن حجم الاقتصاد السعودي يمثل ما بين 40 إلى 50% من اقتصاد الشرق الأوسط، لذلك فإن الشركات الأجنبية عندما تعمل في المنطقة يكون حجم أعمالها في السعودية مماثلا لتلك النسبة مقارنة بإجمالي تعاملها في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وأوضح أن وجود الشركات في السعودية ضرورة حتمية، وسيكون لها فائدة للسوق السعودية وتخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد السعودي، مبينا أن هناك شركات كثيرة أعلنت انتقال مقراتها الإقليمية إلى المملكة، ولذلك هذا القرار حافز للشركات.

ويرى أن أبرز الشركات التي ستنتقل إلى المملكة تعمل في قطاعات الاستشارات البنكية والاستثمارية، والقطاعات التقنية التي تعتمد عليها الحكومة في مشروعاتها الجديدة.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.