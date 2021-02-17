شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي: انطلاق اكتتاب الأفراد في الخريف لتقنية المياه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انطلق اكتتاب الأفراد في طرح 30% من أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، ويستمر لمدة يومين تنتهي بنهاية يوم 17 فبراير 2021.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول"، فإنها خصصت نحو 750 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وبلغ سعر الطرح النهائي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، 72 ريالاً للسهم. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم أو بكسور الأسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم.

وكانت السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي، والمجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، أعلنوا تفاصيل إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 72 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وتأسست شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة في العام 1957، وتنتشر أنشطتها التشغيلية في أكثر من 40 بلداً في 6 قارات.