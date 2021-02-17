شكرا لقرائتكم خبر عن يلين تبحث مع المفوضية الأوروبية سبل تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين أكدت على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن يلين «شددت على أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبرت عن عزمها على تعزيز أواصر التعاون الأمريكي الأوروبي بشأن تحديات سياسية رئيسية منها القضاء على الجائحة (كورونا) ودعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».

وقالت الوزارة إن يلين تعهدت بالانخراط مجددا في المناقشات حول الضرائب الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي في الوقت المناسب والبحث عن حلول لقضايا التجارة الثنائية الرئيسية. (رويترز)