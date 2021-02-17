شكرا لقرائتكم خبر عن أول مقابلة لمديرة منظمة التجارة العالمية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية «أعتقد أنّه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حلّ أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات».

وأضافت أنّ من واجب المنظّمة أيضاً أن تساعد في تحقيق هدفها الأول المتمثّل «بتحسين مستويات المعيشة» في الدول الفقيرة. (أ.ف.ب)