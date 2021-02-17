شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الإكوادور الأسبق غوستافو نوبوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

توفي الرئيس الإكوادوري السابق غوستافو نوبوا الذي ربط اقتصاد بلاده بالدولار في العام 2000، عن 83 عاماً، حسبما أعلن الرئيس الحالي لينين مورينو الثلاثاء.

وقال مورينو في تغريدة على تويتر: «الإكوادور في حالة حداد. من الغد سأعلن حداداً وطنياً تكريماً لذكرى غوستافو نوبوا».

ونوبوا الذي كان وسطياً كان نائباً للرئيس ثم تولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني العام 2000، بعد الإطاحة بجميل معوض خلال تمرد لجنود والسكان الأصليين.

وبعد شهرين اعتمدت الإكوادور الدولار في محاولة لحل أزمة مصرفية في البلاد التي كانت تشهد ارتفاعاً في الأسعار يهدد بتضخم مفرط في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ووصف مورينو نوبوا بأنه «كان صديقاً محبوباً وديمقراطياً محترماً ومروجاً للمبادئ الأخلاقية بين الشباب ورجلاً وطنياً». وتوفي نوبوا في مستشفى جاكسون ميموريال في ميامي حيث خضع لعملية جراحية لورم في الدماغ في التاسع من فبراير/شباط. وذكرت الصحف المحلية أن العملية الجراحية نجحت لكنه أصيب بأزمة قلبية الثلاثاء.

وكان نوبوا محامياً وأستاذاً جامعياً، وتولى منصب حاكم ولاية غوياس وعاصمتها غواياكيل حيث ولد. وقد شغل منصب نائب الرئيس لسنتين قبل أن يكمل السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية معوض. وقد تخلى عن المنصب عام 2003.