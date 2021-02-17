شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الزعيم الكوري الشمالي تظهر لأول مرة منذ عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء، لأول مرة مُنذ أكثر من عام حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ونشرت رودونج سينمون الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، صوراً لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج إيل والد كيم. وغالباً ما ترافق ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تُشاهد مُنذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.

وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونجيانج. وخلافاً لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا لكن، وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تقول إنه لا يمكن استبعاد تفشي المرض هناك لأن كوريا الشمالية كان لها تعاملات نشطة مع الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، قبل إغلاق الحدود في أوائل العام الماضي.