شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل تنفيذ 30 مشروعا فى قنا بتكلفة 700 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير أنه جاري تنفيذ مشروعات خدمات بمركز الوقف بمحافظة قنا بتكلفة تصل لنحو 700 مليون جنيه، تشمل 30 مشروعا خدميا فى عدد من قرى المركز ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف ناجى علوان لـ" الخليج 365" إن المشروعات هى رفع كفاءه مستشفى الوقف المركزي وتجهيزها، وإنشاء مبنى ملحق لمستشفى الوقف المركزي وتجهيزها، وإحلال وتجديد اسعاف الوقف الرئيسي وتوسعات محطة معالجة صرف صحي وانشاء ورصف طريق من بابور الزنقور حتى مدخل السماينة و ربط الوقفه بالسماسرة.

وأشار ناجى علوان، إلى أن من بين المشروعات، رصف طريق مدخل مدينة الوقف من ناحية الصحراوي الغربي حتى مدينة الوقف الجديدة، مع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة ومد وتدعيم شبكات المناطق المحرومة، بجانب تأهيل ترعة الروكا وتاهيل ترعة عامر، وتطوير إسعاف المراشده.

وأضاف المهندس ناجى علوان، أنه جار رصف طريق وادي كوم امبو من العمارات السكنية بالوقف حتى الطريق فايز بالمراشده، ورفع كفاءة وحده الطب البيطري، وتوصيل الغاز الطبيعي لقرية المراشده بجانب انشاء مغذي جديد لتدعيم القرية وتدعيم القرية وجزيرة العبل والقلمينا، بجهد منخفض وبجهد متوسط، وتأهيل ترعة محجر دندره، بجانب صيانة وتطوير المبنى الاداري و احلال وتجديد السور لمركز شباب عزبة علام.

ولفت ناجى علوان إلى أنه من بين المشروعات أيضا إنشاء مدرسة القلمينا تعليم أساسي وإنشاء وحدة شؤون اجتماعيه بقرية القلمينا مع استكمال تاهيل ترعة المراشدة القلمينا وتأهيل ترعة بهيج، مع توصيل الغاز الطبيعي لقريه القلمينا، وتأهيل ترعة الرنان الرئيسي، علاوة على تنفيذ الصرف الصحي بقريه جزيرة الحمودي بمركز الوقف، وإنشاء مدرسة بالجزيرة و توصيل الغاز الطبيعي لها.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذى لشركة العبد، أن إجمالي مشروعات الصحه تبلغ 94.5 مليون جنيه ومشروعات التربيه والتعليم 17 مليون جنيه، و مشروعات الصرف الصحي 235 مليون، ومشروعات الطرق 41 مليون ومشاريع الرى 147 مليون جنيه، ومشاريع الكهرباء 38 مليون جنيه، ومشاريع الغاز الطبيعي 68 مليون جنيه ، ومشاريع مياه الشرب 33 مليون جنيه باجمالي يبلغ نحو 700 مليون جنيه.